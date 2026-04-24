Luca Ward avvisa tutti | All' Ancona Comics & Games Pronto a scatenare l' inferno VIDEO

Sabato 25 aprile, presso l'Ancona Comics & Games, sarà presente l’attore e doppiatore noto per aver dato voce a un celebre attore hollywoodiano. Durante l’evento, terrà un talk e incontrerà i fan per una sessione di autografi. In un video, ha annunciato con tono deciso di essere pronto a “scatenare l’inferno”. L’evento si svolge nella città e coinvolge appassionati di fumetti e giochi.