Luca Ward avvisa tutti | All' Ancona Comics & Games Pronto a scatenare l' inferno VIDEO
Sabato 25 aprile, presso l'Ancona Comics & Games, sarà presente l’attore e doppiatore noto per aver dato voce a un celebre attore hollywoodiano. Durante l’evento, terrà un talk e incontrerà i fan per una sessione di autografi. In un video, ha annunciato con tono deciso di essere pronto a “scatenare l’inferno”. L’evento si svolge nella città e coinvolge appassionati di fumetti e giochi.
ANCONA - Sabato 25 aprile il popolare Luca Ward, attore e doppiatore rimasto celebre per aver prestato la propria voce a “Il Gladiatore” Russel Crowe, sará ospite di Ancona Comics & Games, dove terrà un talk e incontrerà il pubblico per una sessione di autografi.Nel video, eccolo impegnato con la.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Videogiochi, fumetti, anime e cosplay. La cultura pop in città con l'Ancona Comics & Games: tra gli ospiti anche Luca WardL’indole umana è sempre con il naso all’insú e l’eco del successo di Artemis II, la missione che proprio questo aprile ha portato l’umanità a...
La Mole diventa la "cittadella geek": torna Ancona Comics & Games con Luca Ward e le stelle di Bim Bum BamANCONA – Due giorni per cambiare dimensione e tuffarsi tra fumetti, videogiochi, cultura pop e nostalgia degli anni Ottanta e Novanta.
Contenuti utili per approfondire
Si parla di: Luca Ward in scena a Vibo Valentia il 30 gennaio per la rassegna del TCA.
Luca Ward avvisa tutti: «All'Ancona Comics & Games... Pronto a scatenare l'inferno» (VIDEO)L'attore, noto in particolar modo per le sue qualità di doppiatore, tanto da aver prestato la voce a Il Gladiatore interpretato da Russel Crowe, dà appuntamento a tutti quanti alla Mole Vanvitellian ... anconatoday.it
«Il talento di essere tutti e nessuno»: Luca Ward, voce epica del doppiaggio italiano, a teatro tra aneddoti, esercizi vocali e racconti di vitaDal leggendario «Al mio segnale scatenate l’inferno» de Il gladiatore ai set di Pulp Fiction e Matrix, l’attore e doppiatore al Palatour di Bitritto in un one man show interattivo con la regia di Luca ... lagazzettadelmezzogiorno.it