Anche Rocky segue le notizie sull’attentato a Trump | il post virale del conduttore Attilio Carbone

Il conduttore Attilio Carbone ha condiviso sui social un episodio che ha come protagonista il suo cane Rocky, mentre guardava le notizie sull’attentato a Donald Trump trasmesse da Fox News. Nel post, il giornalista italoamericano descrive con tono ironico come il suo animale domestico abbia reagito alla televisione accesa, attirando l’attenzione di chi segue le sue pubblicazioni. La vicenda ha suscitato commenti e curiosità tra gli utenti online.

Tra ironia e attualità, il giornalista italoamericano Attilio Carbone racconta sui social la reazione del suo cane davanti alla TV sintonizzata su Fox News durante le notizie sull’attentato a Donald Trump. In un momento segnato da forte tensione internazionale e attenzione mediatica sull’attentato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arriva dai social un episodio che unisce attualità e leggerezza. A raccontarlo è il conduttore italoamericano Attilio Carbone, che con un post pubblicato su Facebook ha catturato l’attenzione degli utenti, mostrando una scena domestica diventata virale. “Anche il mio cagnolino Rocky è interessato...🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Anche Rocky segue le notizie sull’attentato a Trump: il post virale del conduttore Attilio Carbone Notizie correlate Il post virale che fa previsioni dirompenti sull’AILo ha scritto un imprenditore americano secondo cui a essere stravolto sarà qualsiasi lavoro cognitivo entro i prossimi anni, forse mesi Negli ultimi... Donald Trump criticato dai Maga per la guerra in Iran, teoria del complotto sull'attentato a Butler: "Farsa"Un influente podcater statunitense sostenitore di Trump, Tim Dillon, ha detto di ritenere che l’attentato a cui il presidente statunitense è scampato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Brigitte Nielsen a Belve: accuse a Stallone sulla carriera; I Play Rocky: la descrizione del trailer del biopic su Sylvester Stallone; James Ortiz, il burattinaio di Project Hail Mary e interprete di Rocky, è candidabile come miglior attore non protagonista. Rocky detto lo stallone siciliano Un mio caro e’ appena tornato da una vacanza in Sicilia e ha trovato Rocky per strada. Chi ha soggiornato in Sicilia conosce i paesaggi meravigliosi ma anche il randagismo. Rocky stava per essere investito perché si trovava a - facebook.com facebook