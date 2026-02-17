Il post virale che fa previsioni dirompenti sull’AI

Un imprenditore americano ha scritto un post virale in cui afferma che l’intelligenza artificiale cambierà radicalmente molti lavori cognitivi nei prossimi mesi. La sua previsione si basa sulla rapidità con cui le nuove tecnologie stanno evolvendo e sulla loro capacità di eseguire compiti complessi in breve tempo. Secondo lui, le aziende potrebbero presto sostituire intere squadre con sistemi automatizzati, creando un impatto immediato sul mercato del lavoro.

Lo ha scritto un imprenditore americano secondo cui a essere stravolto sarà qualsiasi lavoro cognitivo entro i prossimi anni, forse mesi Negli ultimi giorni ha ottenuto milioni di visualizzazioni online un lungo post di un imprenditore statunitense che ha fatto le sue previsioni su come l’intelligenza artificiale cambierà il mercato del lavoro nei prossimi anni, forse mesi. Si intitola “Sta succedendo qualcosa di grosso”, e prospetta stravolgimenti molto più immediati, radicali e allarmanti di quelli che circolano abitualmente nelle discussioni di questo tipo. Va presa come una previsione tra molte e messa nella giusta prospettiva, ed è stata già oggetto di critiche e confutazioni: ma descrive e cristallizza un allarme che negli ultimi mesi è diventato più pressante e condiviso anche nel dibattito pubblico generalista. 🔗 Leggi su Ilpost.it

