Il post virale che fa previsioni dirompenti sull’AI
Un imprenditore americano ha scritto un post virale in cui afferma che l’intelligenza artificiale cambierà radicalmente molti lavori cognitivi nei prossimi mesi. La sua previsione si basa sulla rapidità con cui le nuove tecnologie stanno evolvendo e sulla loro capacità di eseguire compiti complessi in breve tempo. Secondo lui, le aziende potrebbero presto sostituire intere squadre con sistemi automatizzati, creando un impatto immediato sul mercato del lavoro.
Lo ha scritto un imprenditore americano secondo cui a essere stravolto sarà qualsiasi lavoro cognitivo entro i prossimi anni, forse mesi Negli ultimi giorni ha ottenuto milioni di visualizzazioni online un lungo post di un imprenditore statunitense che ha fatto le sue previsioni su come l’intelligenza artificiale cambierà il mercato del lavoro nei prossimi anni, forse mesi. Si intitola “Sta succedendo qualcosa di grosso”, e prospetta stravolgimenti molto più immediati, radicali e allarmanti di quelli che circolano abitualmente nelle discussioni di questo tipo. Va presa come una previsione tra molte e messa nella giusta prospettiva, ed è stata già oggetto di critiche e confutazioni: ma descrive e cristallizza un allarme che negli ultimi mesi è diventato più pressante e condiviso anche nel dibattito pubblico generalista. 🔗 Leggi su Ilpost.it
“Che cosa c’era nella loro acqua?”: il post virale sui social che mette a confronto i vip di ieri e di oggi alla stessa età è virale (e impietoso)Su Facebook e Instagram circola un post che sta facendo discutere.
Leggi anche: Zhegrova fa impazzire i tifosi: il VIDEO della sua giocata è già virale! E il messaggio post Juve Udinese è da vero cuore bianconeroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sta succedendo qualcosa di grande sull’Ai, come il Covid. Il post è virale; Il post sull’IA che ha scosso la rete e riacceso i timori sull’occupazione: Voi sarete i prossimi; Vip di ieri e di oggi alla stessa età: il confronto virale che fa discutere; La medaglia d’oro inaspettata di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità.
Che cosa c’era nella loro acqua?: il post virale sui social che mette a confronto i vip di ieri e di oggi alla stessa età è virale (e impietoso)Da Tom Holland a Steve Martin: perché le celebrità di una volta sembravano così vecchie rispetto ai Millennials? ilfattoquotidiano.it
«Sta succedendo qualcosa di grande sull’Ai, come il Covid». Il post è viraleIl post virale di Matt Shumer, fondatore di HyperWrite, riaccende il dibattito globale sull’impatto dell’intelligenza artificiale generativa ... ilsole24ore.com
Roberto Saviano ha commentato sui social network il 'caso Bastoni', al termine del match tra Inter e Juventus. Le sue parole non sono passate inosservate. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/perche-saviano-serie-falsata-inter-juve-post-virale-859886.htmlut facebook