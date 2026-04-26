Amputata una gamba alla bimba rimasta incastrata nel tosaerba

Una bambina è rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba, con una gamba amputata. Attualmente si trova in condizioni critiche e le forze dell'ordine stanno conducendo i rilievi necessari per chiarire quanto accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, mentre i medici continuano a prestare assistenza alla piccola.

E' stata sottoposta a diversi interventi chirurgici la bimba di 18 mesi che sabato pomeriggio è rimasta incastrata in un trattorino tagliaerba guidato dal padre nel giardino della loro abitazione a Loria, nel Trevigiano. I medici dell'ospedale di Padova, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva, hanno dovuto amputarle una gamba., La piccola rimane in condizioni gravissime. Proseguono intanto gli accertamenti da parte dei carabinieri per tentare di ricostruire la dinamica di quello che appare come un incidente domestico. La bimba, infatti, stava giocando in giardino con la madre, quando è finita sotto a una ruota del tosaerba mentre il padre effettuava una manovra.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Amputata una gamba alla bimba rimasta incastrata nel tosaerba Notizie correlate Italia, bimba piccolissima rimane incastrata nel tosaerba: è tragediaUn pomeriggio che doveva trascorrere nella tranquillità domestica si è trasformato in pochi istanti in un incubo. Bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è gravissimaUna bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grave infortunio alla Cargo City. Operaio travolto dal trattorino. Gli è stata amputata una gamba; Malpensa, operaio travolto da trattorino. Gamba amputata; Grave incidente a Malpensa: operaio investito, amputata una gamba; Cybersicurezza, l’open day per gli studenti alla sede dell’agenzia nazionale. Grave infortunio alla Cargo City. Operaio travolto dal trattorino. Gli è stata amputata una gambaMalpensa, il cinquantenne ha dovuto subire un intervento chirurgico d’urgenza, con la perdita dell’arto. I sindacati: Già avviati incontri con l’azienda per individuare misure migliorative da applica ... msn.com Grave incidente a Malpensa: operaio investito, amputata una gambaIl lavoratore della DHL è ricoverato in condizioni critiche a Legnano. Sindacati in allarme: Rafforzare subito le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. laprovinciadivarese.it Leggo. . La carcassa di un cane in decomposizione, un cucciolo con una zampa amputata e infetta, altri sei stipati in box di pochi metri quadri. È l'orrore che i carabinieri si sono trovati davanti facendo irruzione in un giardino, trasformato in un lager, di Travers - facebook.com facebook