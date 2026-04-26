Amministrative a Calimera sfida a tre | in campo Tommasi Mattei e Panese

A Calimera si avvicinano le elezioni amministrative e sono state presentate ufficialmente tre candidature. Le liste sono state consegnate entro il termine stabilito, confermando così la presenza di tre candidati in corsa. La sfida si svolgerà tra i tre nomi noti in questa fase pre-elettorale, senza ulteriori candidati annunciati. La campagna elettorale dovrebbe ora entrare nel vivo in vista del voto.

CALIMERA – Sfida a tre a Calimera per le prossime amministrative: sono state rispettate, dunque, le ipotesi che hanno accompagnato l’avvicinamento alla scadenza ultima per la presentazione delle liste.In campo ci saranno il sindaco in carica, Gianluca Tommasi, che correrà per il secondo mandato.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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