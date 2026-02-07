Calimera centrosinistra ritrova unità e sceglie Virginia Panese | sarà la candidata sindaca

Il centrosinistra a Calimera ha deciso di presentare una candidata unica alle prossime amministrative. Dopo settimane di incertezze, hanno scelto Virginia Panese, già assessora al Bilancio. La decisione arriva in un momento di difficoltà per la maggioranza cittadina, che ora punta a rinnovare la propria forza con un nome condiviso.

CALIMERA – L’appello era arrivato chiaro nei giorni scorsi anche alla luce delle difficoltà della maggioranza cittadina e ora il centrosinistra sceglie una proposta unitaria per provare a ritornare al governo di Calimera: sarà Virgina Panese, già assessora al Bilancio, la candidata sindaca scelta.🔗 Leggi su Lecceprima.it

