Amministrative 2026 tutti i candidati delle 4 liste a sostegno di Alessandro Carbone

Per le elezioni comunali di Chieti in programma il 24 e 25 maggio 2026, sono state presentate quattro liste a sostegno del candidato sindaco Alessandro Carbone. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, con i rappresentanti delle liste che si preparano a presentare i loro programmi e a confrontarsi sui temi principali della città. I candidati sono stati ufficializzati e le liste sono state rese pubbliche in vista del voto.

Sono quattro le liste a sostegno di Alessandro Carbone, candidato sindaco di Chieti alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Carbone è sostenuto dalle liste Chieti sceglie, Chieti al Centro, Liberali per Chieti, Chieti Scalo noi. CHIETI SCEGLIEAlessandra SupinoAlessio ErspanAgnese.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Amministrative 2026, tutti i candidati delle 3 liste a sostegno di Mario ColantonioSono tre le liste a sostegno di Mario Colantonio, candidato sindaco di Chieti alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Elezioni a Calvizzano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Luciano BorrelliAnche a Calvizzano si torna al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Elezioni Chieti, i candidati sindaci e le liste; Elezioni di maggio, aperte le candidature per gli scrutatori a Chieti; Amministrative Abruzzo: presentate le liste, 60 i Comuni al voto; Elezioni Chieti: Olinto Amoroso è il sesto candidato a Sindaco. Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it Alessandro Carbone. Freak Slug · Friday. Pronti per 3 gg di puro divertimento e allenamenti al Garden resort SanVincenzo Toscana con Jill e non solo #jillcoopersuperjump #allenamento #training - facebook.com facebook