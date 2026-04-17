Amministrative 2026 Legnini parte dello Scalo | fissata l' inaugurazione di una delle sedi elettorali

Lunedì si terrà l'inaugurazione di una delle sedi elettorali in vista delle amministrative del 2026, con la partecipazione di Giovanni Legnini. L'evento si svolge a Chieti Scalo, dopo che la coalizione di cui fa parte è stata presentata ufficialmente nella villa comunale del centro città. La cerimonia è prevista nel pomeriggio e vedrà la presenza di candidati e rappresentanti politici locali.

Dopo la presentazione ufficiale della coalizione in uno dei luoghi più iconici del centro città, la villa comunale, Giovanni Legnini parte da Chieti Scalo. Qui, infatti, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra inaugura la sede elettorale, in vista delle elezioni in programma il 24.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Amministrative 2026, la coalizione di Legnini si presenta alla città: "Una città più forte, inclusiva, sicura e sostenibile”[FOTO]Una villa comunale affollata di cittadine e cittadini, con la presenza delle candidate e dei candidati, dei rappresentanti dei Comuni vicini e... Amministrative 2026, Legnini incontra i 5 stelle: "Priorità a distretto sanitario, gestione rifiuti, viabilità e benessere animale"Iniziati i vertici con le varie anime della coalizione, per fare il punto su programmi e liste: hanno partecipato l'onorevole Torto, l'assessore... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Amministrative 2026, la coalizione di Legnini si presenta alla città: Una città più forte, inclusiva, sicura e sostenibile[FOTO]; A Chieti infervora la campagna elettorale; Chieti, Villa comunale gremita per Legnini: presentate liste e programma della coalizione; Elezioni comunali a Chieti: in corsa cinque candidati, si attende il sesto. A Chieti infervora la campagna elettoraleLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it Amministrative 2026, a maggio quindici città al voto. Venezia punta sul senatore Martella, a Salerno pesa l’incognita su De Luca. Tutti i candidatiIl voto di maggio si preannuncia come un banco di prova per gli equilibri politici locali e nazionali, con diverse partite ancora aperte e possibili sorprese, a partire proprio da Salerno ... affaritaliani.it Amministrative, centrodestra scende in campo a due punte: Lega e DC verso la candidatura di Luigi Gentile Alla fine l'esito è stato quello più scontato: il centrodestra arriverà al voto spaccato dopo mesi di trattative sostanzialmente inutili. Difficile, infatti, sopire - facebook.com facebook