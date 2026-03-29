Amici 25 eliminati seconda puntata Serale | il colpo di scena

Nella seconda puntata del Serale di Amici 25 sono stati eliminati due concorrenti. La decisione è stata comunicata dalla commissione di gara, senza indicare i motivi specifici delle eliminazioni. Durante la puntata si è verificato un imprevisto che ha modificato le dinamiche previste, portando a un cambio di decisione rispetto alle eliminazioni iniziali.

Quali sono per Amici 25 gli eliminati della seconda puntata del Serale e perché vi è stato un colpo di scena. Di certo non ci aspettavamo tre ragazzi eliminati come è avvenuto nella prima serata quando a lasciare il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sono stati in 3 ovvero: Opi, Michele e Antonio. Ci aspettavamo però due eliminazioni, ma alla fine ne è avvenuta solo una. Amici 25 eliminati seconda puntata: Simone deve lasciare il programma. Nella seconda puntata del Serale di Amici 25 tra gli eliminati vi è il ballerino Simone. Dopo la prima manche, disputata tra la squadra degli Zerbi-Cele e quella di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, il braker ha avuto la peggio e ha dovuto abbandonare lo studio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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