Durante la sesta puntata del programma, si è deciso di mantenere Angie nel cast, evitando l’eliminazione. Nel frattempo, i concorrenti Alex, Lorenzo ed Elena sono stati collocati nella zona rischio, dopo aver affrontato delle sfide che hanno determinato il loro possibile addio. La puntata ha visto momenti di tensione e cambiamenti importanti per alcuni partecipanti, mentre altri hanno affrontato le conseguenze delle proprie performance.

? Cosa sapere Angie resta in Amici dopo la decisione di Maria durante la sesta puntata.. Alex, Lorenzo ed Elena finiscono nella zona rischio eliminazione dopo le sfide.. Sabato 25 aprile 2026, la sesta puntata del serale di Amici 2026 ha riscritto le regole della competizione con una decisione improvvisa presa durante le registrazioni: l’eliminazione di Angie è stata trasformata in un addio solo provvisorio dopo un momento di forte tensione tra i giudici e la concorrente. Il clima nello studio è cambiato drasticamente quando Elena D’Amario, nel ruolo di giudice incaricato di decidere il destino dei contendenti alla fine della prima manche, si è trovata impossibilitata a scegliere tra Angie e Alex.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici, caos in studio: il dramma di Angie salva la ragazza

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