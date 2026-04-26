Durante la sesta puntata del Serale di Amici 25, trasmessa il 25 aprile 2026, Alex Calu è stato eliminato. La sua uscita è avvenuta durante la diretta, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. Dopo l’eliminazione, il cantante ha parlato ai microfoni, commentando brevemente l’evento. La puntata ha visto la partecipazione di altri concorrenti e alcuni momenti di esibizione.

Alex Calu è stato eliminato durante la sesta puntata del Serale di Amici 25, andata in onda il 25 Aprile 2026. Il ballerino, di origini rumene ma nato a Napoli, lascia il programma con una proposta professionale importante. Subito dopo l’uscita, Alex ha condiviso le sue emozioni, ripercorrendo i momenti più significativi vissuti nella scuola. Chi è l’ex di Amici con cui Giulia Stabile è stata mentre era fidanzato Amici 25: l’eliminazione di Alex Calu. Nel corso della sesta puntata del Serale 2026, il ballerino Alex Calu ha dovuto lasciare definitivamente la competizione. Una serata decisiva che ha segnato la fine del suo percorso all’interno della scuola.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25: Alex Calu parla dopo l’eliminazione dal Serale

Amici 25 - Alex accede al serale

Notizie correlate

Serale Amici 25: Caterina Lumina parla dopo l’eliminazioneSi è conclusa la quarta puntata del Serale di Amici 25, con l’eliminazione di Caterina Lumina che riduce ancora il numero degli allievi in gara.

Alex Calu eliminato al sesto serale di Amici 25: addio commovente, la proposta imperdibile e le parole per Veronica PepariniAlex Calu esce da Amici 25 con un messaggio di gratitudine, un’offerta internazionale e la consapevolezza di chi sa di aver dato tutto.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Amici, Alex eliminato al sesto Serale: si salva una volta, poi esce. Per lui subito Burn the Floor; Amici 25 stasera su Canale 5: tra ospiti, sfide e nuovi eliminati; Alex Calu, chi è il ballerino di Amici 25: età, single o fidanzato? | Sfida eliminatoria con Angie; Chi è Alex Calu di Amici 25, ha una fidanzata? | Regna il mistero sulla vita privata, ma...

Chi è Alex Calu di Amici 25: età, origini, il titolo di campione, i disturbi alimentari e Burn the FloorSi chiama Alexandru Calu, ha 19 anni, viene da Napoli e ha origini rumene. Ballerino di latino-americano, campione italiano Under 21. Ha lasciato Amici 25 con un’offerta internazionale già in tasca. I ... alphabetcity.it

Chi è uscito da Amici 25 ieri sera: Alex Calu eliminato al ballottaggio, ma lascia con una proposta da Burn the FloorSabato 25 aprile, al ballottaggio finale contro Elena e Lorenzo, il ballerino latinoamericano ha dovuto abbandonare la scuola. Ma fuori lo aspetta già un palcoscenico internazionale. Sapeva già come s ... alphabetcity.it

Amici 25, le prime parole di Alex Calu dopo l’eliminazione dal talent Il ballerino è stato eliminato nella sesta puntata del serale - facebook.com facebook