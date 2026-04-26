Durante la sesta puntata di Amici 25, Alex Calu è stato eliminato, lasciando il programma con un messaggio di gratitudine. Prima di lasciare il palco, ha condiviso una proposta internazionale e ha rivolto alcune parole a Veronica Peparini. La sua avventura nel talent si conclude con un saluto emozionante, mentre lui stesso ha espresso la volontà di continuare a seguire la propria strada nel mondo dello spettacolo.

Alex Calu esce da Amici 25 con un messaggio di gratitudine, un’offerta internazionale e la consapevolezza di chi sa di aver dato tutto. Ecco com’è andata davvero la sesta puntata del serale. Una serata che nessuno dimenticherà facilmente. C’è un tipo di eliminazione che lascia il segno non per il dramma, ma per come si trasforma in qualcosa di inaspettato. Quella di Alex Calu alla sesta puntata del serale di Amici 25 è esattamente questo tipo di addio. Prima del verdetto, il ragazzo aveva già confessato di aver passato la giornata in lacrime, convinto che fosse arrivato il suo momento. E aveva ragione. Ma la storia non finisce qui. Il caos della prima manche e il blocco di Elena D’Amario.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Alex Calu eliminato al sesto serale di Amici 25: addio commovente, la proposta imperdibile e le parole per Veronica Peparini

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Amici 25, le prime parole di Alex Calu dopo l’eliminazione dal talent Il ballerino è stato eliminato nella sesta puntata del serale - facebook.com facebook