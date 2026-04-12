Serale Amici 25 | Caterina Lumina parla dopo l’eliminazione

Nella quarta puntata del Serale di Amici 25, si è verificato l’eliminazione di Caterina Lumina, riducendo ulteriormente il numero di concorrenti ancora in gara. La fase serale dello show prosegue con nuovi sviluppi e sfide tra gli allievi rimasti. La puntata si è conclusa con questa eliminazione, lasciando i partecipanti e il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla competizione.

Si è conclusa la quarta puntata del Serale di Amici 25, con l’eliminazione di Caterina Lumina che riduce ancora il numero degli allievi in gara. Al termine della serata, l’attenzione si è spostata sulle prime reazioni a caldo della cantante uscita dal programma, chiamata a raccontare quanto vissuto nel talent di Maria De Filippi. Un momento che arriva in una fase sempre più avanzata della competizione. Ifans di Opi si scagliano contro Plasma: lui reagisce La quarta puntata del Serale. La puntata andata in onda su Canale 5 segna un passaggio importante nel percorso di Amici 25. Con sempre meno concorrenti in gara, il Serale entra nella sua fase conclusiva.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Serale Amici 25: Caterina Lumina parla dopo l’eliminazione Leggi anche: Amici, niente Serale per i bergamaschi: Caterina Lumina terza, Opi rimandato Amici Serale, Antonio Stillante parla dopo l’eliminazione: toccante rivelazioneIl Serale di Amici 25 ha preso il via il 21 marzo 2026 e tra i protagonisti che hanno dovuto lasciare la scuola c’è Antonio Stillante. Amici 25 - Caterina - Ma che freddo fa