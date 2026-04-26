Durante l'ultima puntata di TennisMania su YouTube, il giornalista e analista di Eurosport ha commentato lo stato di alcuni giocatori di tennis internazionale. Ha affermato di non aver riscontrato problemi fisici tra Sinner e ha osservato che Paolini sta mostrando segnali di crescita. Le sue valutazioni si basano su osservazioni recenti e analisi delle prestazioni degli atleti.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è pronunciato sui grandi temi del tennis internazionale, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione il torneo di Madrid. Alla Caja Magica, il cammino di Jasmine Paolini è terminato, al cospetto di un’avversaria come la statunitense Hailey Baptiste che ha impressionato. “ Ho visto una Paolini in crescita, al di là degli episodi. Baptiste ha un servizio che fa paura ed anche la mobilità è migliorata “, ha osservato Ambesi. La toscana, reduce da un periodo molto complicato culminato con lo sfogo in lacrime di Stoccarda, sta cercando di mettere insieme i pezzi e nell’esperienza iberica qualcosa di positivo lo si è comunque notato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Non ho visto problematiche fisiche per Sinner. Paolini in crescita”

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