Altvelox mette nel mirino la sentenza del Tar Umbria | Rischio effetto a catena sui controlli automatici

Altvelox ha commentato la recente sentenza del Tar Umbria riguardante i T-red, sottolineando che potrebbe causare un effetto a catena sui controlli automatici. L’azienda ha evidenziato la necessità di omologazioni e garanzie tecniche per evitare rischi di effetti sistemici. La questione riguarda le normative e le procedure di verifica dei dispositivi di controllo, con Altvelox che si oppone alla decisione giudiziaria.

Altvelox attacca la sentenza del Tar Umbria sui T-red denunciando il “rischio effetti sistemici, servono omologazione e garanzie tecniche”.L’associazione nazionale tutela utenti della strada ha trasmesso un esposto al presidente del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, esprimendo forte.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Crans-Montana, la Regione mette nel mirino i locali: controlli, prevenzione, formazione e buone praticheIl drammatico incendio del primo gennaio 2026 in un locale di intrattenimento in Svizzera, dove sono morti e sono rimasti gravemente feriti molti... Autovelox nel mirino, Altvelox diffida la Prefettura: “Sospendere il decreto sulle 12 postazioni”L’associazione nazionale Altvelox chiede la sospensione del decreto prefettizio che autorizza 12 postazioni fisse di controllo della velocità nella...