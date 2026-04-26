Altro che pensione | donne over 60 diventano DJ a Colonia e fanno impazzire il pubblico

Da screenworld.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Colonia, alcune donne over 60 stanno conquistando il pubblico come DJ, sfidando le aspettative tradizionali sulla fascia di età e il mondo della musica elettronica. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, mostrando come l’età non rappresenti un limite per partecipare attivamente a questo tipo di scena. Le protagoniste sono salite sui palchi della città, facendo ballare il pubblico con le loro performance.

Colonia sorprende con un’iniziativa che ribalta completamente i luoghi comuni su età e musica elettronica. Al Festival locale, un gruppo di donne over 60 è salito in console come DJ, dimostrando che la passione non ha scadenza. Il progetto, chiamato “Forever Fresh”, ha portato sul palco partecipanti di età avanzata, fino a una performer di 90 anni e tra basi disco e pop, il pubblico ha risposto con entusiasmo, trasformando l’evento in un piccolo fenomeno virale. L’iniziativa nasce all’interno del Festival di Colonia con un obiettivo preciso: avvicinare le persone più adulte al mondo del DJing, un ambiente spesso percepito come esclusivo e legato ai giovani.🔗 Leggi su Screenworld.it

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