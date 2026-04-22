Durante un evento musicale a Milano, Gaia e Levante sono state protagoniste di un bacio che ha attirato l’attenzione dei presenti. Il gesto tra le due artiste ha suscitato molte reazioni tra il pubblico, che ha assistito a un momento di grande intensità. La scena ha avuto un forte impatto sulla platea, portando nuovamente al centro dell’attenzione la loro vicinanza e la complicità tra le due.

Un momento di musica, energia e forte complicità ha riacceso l’attenzione del pubblico su Gaia e Levante. Durante il concerto milanese della cantante, il pubblico ha assistito a una scena che ha immediatamente fatto il giro dei social: un nuovo bacio tra le due artiste, già protagoniste di un episodio simile sul palco di Sanremo 2026. Un gesto che, ancora una volta, ha unito spettacolo, emozione e discussione pubblica. Tutto è accaduto al Fabrique di Milano, durante una delle tappe del tour di Gaia. A sorpresa, sul palco è salita Levante, accolta dall’entusiasmo del pubblico. Le due hanno eseguito insieme “ I Maschi ” di Gianna Nannini, lo stesso brano interpretato nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, quando la loro esibizione si era già conclusa con un bacio sulla bocca diventato virale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ancora un bacio tra Gaia e Levante: il gesto che ha fatto impazzire il pubblico di Milano

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