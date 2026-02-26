Durante la puntata di giovedì 26 febbraio su Rai 1, un’interrogazione riguardante il curling, sport recentemente in evidenza alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha suscitato molta attenzione tra il pubblico. La domanda, presentata nel contesto del quiz televisivo, ha catturato l’interesse di chi seguiva lo spettacolo, generando discussioni tra gli spettatori.

Il curling, dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina, contagia anche l 'Eredità. La riprova? Una domanda rivolta durante la puntata in onda giovedì 26 febbraio su Rai 1. Qui Marco Liorni chiede alla concorrente: "Amos Mosaner e Stefania Constantini sono atleti di quale sport invernale?". Un quesito che fa impazzire i telespettatori e i fan del programma che su X commentano: "Anche mamma Rai still at the restaurant", "Stefania quando Cristian non ha indovinato la risposta sul curling", "Stefania quando Cristian non ha indovinato la risposta sul curling". D'altronde il curling, dopo i Giochi invernali, ha conquistato i social e non solo. Complice anche la particolarità dello sport e i tanti video diffusi sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "anche la Rai": la domanda che fa impazzire il pubblico

“Mollato anche da loro!”. Il sondaggio che fa impazzire Giuseppe Conte: cosa succedeUn dato che spiazza i vertici e apre una frattura politica difficile da ignorare.

Perché Heated Rivalry fa impazzire il pubblico (e manda i conservatori fuori di testa)«L’ho messa e ho detto: “I miei occhi, Amir, i miei occhi! Non ce la posso fare”», ha detto Cooper.

Temi più discussi: L'Eredità - Sfida tra Giganti, due puntate in prima serata; L'Eredità - Sfida tra Giganti, stasera e domani su Rai 1 con ospiti Totti e Verdone; L'eredità in prima serata, gli ospiti: da Totti e Verdone a Delogu e Tortora; La rinuncia all’eredità libera l’erede dai debiti fiscali del de cuius.

A L’Eredità, la campionessa Gabriella ci ripensa e torna in gara: aveva rinunciato per lasciare posto ad altriDopo aver vinto 260mila euro e aver dichiarato di volersi ritirare dal gioco per generosità verso gli altri concorrenti, la campionessa Gabriella si ripresenta ... fanpage.it

A L’Eredità la campionessa Gabriella vince 200mila euro e poi si ritira: È giusto lasciare il posto ad altriNella puntata del 19 febbraio de l'Eredità, dopo aver vinto un montepremi totale di 260mila euro, la campionessa Gabriella decide di ritirarsi: È ... fanpage.it

la Repubblica. . "Arrivati alla fine possiamo chiederlo, è la domanda su tutte di questo atto finale: cosa ci lasciano queste Olimpiadi Quale sarà l'eredità di Milano Cortina al nostro paese e a chi ha seguito fino adesso i Giochi". Il punto di Matteo Macor #Mila facebook