Durante la prima edizione di “Passo dopo passo”, la Fiera del turismo a piedi a Bologna, sono state presentate diverse iniziative di escursionismo nella zona dell’Alto Savio. Sono stati illustrati i percorsi “Tra Monti e Valli” e “Via Romea Germanica”, che prevedono escursioni a piedi attraverso le aree montane e vallive della regione. La presentazione si è svolta nello stand del “Tavolo dei cammini” dell’Apt dell’Emilia Romagna.

Con ’Tra Monti e Valli’ e la ’Via Romea Germanica’, una serie di proposte di passeggiate in Alto Savio sono state presentate a Bologna nel corso di ’Passo dopo passo’, prima Fiera del turismo a piedi, nell’ambito dello stand del ’Tavolo dei cammini’ dell’Apt dell’ Emilia Romagna. Dopo la partecipazione a Milano alla fiera ’Fa la cosa giusta’ e a Firenze a un appuntamento rivolto ad associazioni e istituti scolastici del capoluogo toscano (promosso da Apt col progetto ’Appennino bianco e verde’), si allarga la ’rete’ dei soggetti coinvolti, dall’associazione sportiva dilettantistica ’ Tra Monti e Valli ’ di San Piero (con progetti sostenuti anche dal Comune di Bagno di Romagna e dal Cai Cesena) all’associazione italiana ’ Via Romea Germanica ’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alto Savio alla fiera del turismo a piedi

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