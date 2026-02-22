Comacchio alla Fiera del turismo | Crescono presenze e reputazione

Comacchio registra un aumento di visitatori e una maggiore visibilità dopo aver partecipato alla Fiera del turismo di Monaco di Baviera, grazie alla promozione delle sue strutture di alta qualità. L’assessore Emanuele Mari spiega che l’iniziativa ha rafforzato l’immagine della città e attirato più clienti provenienti dall’estero. Durante l’evento, gli operatori locali hanno presentato nuove offerte e pacchetti turistici. La partecipazione si conclude con un positivo riscontro e nuove opportunità di collaborazione.

Comacchio ha partecipato alla Fiera internazionale del turismo di Monaco di Baviera e l'assessore Emanuele Mari traccia un bilancio sulle potenzialità e i risultati conseguiti grazie all'offerta di " strutture di eccellenza dei nostri operatori. Insieme all'aumento di questi anni delle presenze turistiche, attestatesi sempre oltre i 2 milioni annui, è cresciuta anche la reputazione del territorio – dice –, che ci vede ormai destinazione non solo balneare, ma anche culturale e ambientale con visitatori di svariata provenienza. Per questo risultato ringrazio particolarmente i nostri operatori presenti qui in fiera, le cui strutture costituiscono vere eccellenze e la cui visione permette salti di qualità sempre crescenti".