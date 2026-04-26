Prosegue con successo allo Sky Stone & Songs in via Veneto “Wednesday break my heart“, l’iniziativa dedicata ai racocnti della musica. Aprile chiude con un qualcosa di fuori dall’ordinario: una colonna sonora. Riccardo Bertani, infatti, mercoledì 29 aprile, come sempre dalle 18, illustrerà la colonna sonora del film ‘ Absolute Beginners ’, spiegando perché, secondo la sua esperienza, si tratta di un disco che ha fatto la storia della musica. ‘Absolute Beginners’ è un film del 1986, diretto da Julien Temple che vede come protagonisti Eddie O’Connell, una giovanissima Patsy Kensit, James Fox, Anita Morris e David Bowie. La colonna sonora uscì contemporaneamente al film ed è stata composta da Gil Evans.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allo “Sky Stone“ Riccardo Bertani racconta “Absolute Beginners“

Notizie correlate

Lda e Aka 7even allo Sky stone per presentare “Poesie clandestine“Non si sono ancora spenti i riflettori sul Festival di Sanremo che è già tempo di instore per i suoi protagonisti.

Leggi anche: Il rapper pugliese Kid Yugi a Sky Stone

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Allo Sky Stone Riccardo Bertani racconta Absolute Beginners.

Allo Sky Stone and Songs si parla della colonna sonora del film ‘Absolut beginners’A parlarne è Riccardo Bertani: non solo David Bowia ma nomi di tutto rispetto della musica internazionale dagli Eight Wonders a Miles Davis ... luccaindiretta.it

Parliamo di musica: l’album ‘Ghosteen’ di Nick Cave allo Sky Stone & SongsAppuntamento con la musica allo Sky Stone & Songs di Lucca. Mercoledì (22 aprile) dalle 18 Fabio Buda parlerà dell’importanza dell’album Ghosteen per la discografia di Nick Cave, ma anche per il suo p ... luccaindiretta.it