lda e aka 7even allo sky stone per presentare poesie clandestine

Lda e Aka 7even sono arrivati allo Sky Stone per presentare il loro nuovo singolo “Poesie clandestine”. I due artisti, ancora sotto i riflettori del Festival di Sanremo, hanno partecipato a un evento promozionale dedicato ai fan e ai media. La presentazione si è svolta in un contesto informale, con i cantanti che hanno incontrato il pubblico e firmato autografi.

Non si sono ancora spenti i riflettori sul Festival di Sanremo che è già tempo di instore per i suoi protagonisti. E, questa volta, a venire a Lucca sono LDA e Aka 7even, che saranno allo Sky Stone & Songs lunedì 9 marzo a partire alle 16, per incontrare i fan e firmare il loro nuovo disco 'Poesie clandestine'. Al 76esimo Festival di Sanremo si sono piazzati undicesimi, presentando la canzone che porta il nome dell'album, ma hanno trionfato nel popolare 'Fantasanremo', dove sono risultati i vincitori. Il brano sanremese di Luca D'Alessio (in arte LDA) e Luca Marzano (cioè Aka 7even), prodotto da Noya, affronta il tema di un legame sentimentale caratterizzato da forte intensità ma privo di stabilità.

