Il rapper pugliese Kid Yugi a Sky Stone
Questa settimana, a Sky Stone, arriva un grande nome della scena rap italiana. Martedì 10, alle 16, Kid Yugi sarà presente in via Vittorio Veneto per firmare autografi e incontrare i fan. L’evento promette di attirare molti appassionati, pronti a vedere dal vivo il rapper pugliese.
Partono con un grande nome gli instore dello Sky Stone & Songs in questo 2026. E’ infatti Kid Yugi protagonista del firmacopie in programma martedì 10 alle 16 in via Vittorio Veneto. Il rapper pugliese incontrerà i suoi fan per presentare il suo nuovo album ‘ Anche gli eroi muoiono ’, che rappresenta una delle uscite discografiche più attese dell’inizio dell’anno. Per prendere parte all’evento è necessario acquistare il cd o il vinile allo Sky Stone & Songs, anche in prevendita: al momento dell’acquisto sarà consegnato un braccialetto colorato (i colori identificano le fasce orarie, per agevolare la fruizione dell’instore e non essere obbligati a fare una lunga fila) e un pass che sarà ritirato al momento dell’incontro, che, come sempre, darà ai fan l’occasione per scambiare qualche parola e farsi una foto con il rapper. 🔗 Leggi su Lanazione.it
