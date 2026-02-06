Questa settimana, a Sky Stone, arriva un grande nome della scena rap italiana. Martedì 10, alle 16, Kid Yugi sarà presente in via Vittorio Veneto per firmare autografi e incontrare i fan. L’evento promette di attirare molti appassionati, pronti a vedere dal vivo il rapper pugliese.

Partono con un grande nome gli instore dello Sky Stone & Songs in questo 2026. E’ infatti Kid Yugi protagonista del firmacopie in programma martedì 10 alle 16 in via Vittorio Veneto. Il rapper pugliese incontrerà i suoi fan per presentare il suo nuovo album ‘ Anche gli eroi muoiono ’, che rappresenta una delle uscite discografiche più attese dell’inizio dell’anno. Per prendere parte all’evento è necessario acquistare il cd o il vinile allo Sky Stone & Songs, anche in prevendita: al momento dell’acquisto sarà consegnato un braccialetto colorato (i colori identificano le fasce orarie, per agevolare la fruizione dell’instore e non essere obbligati a fare una lunga fila) e un pass che sarà ritirato al momento dell’incontro, che, come sempre, darà ai fan l’occasione per scambiare qualche parola e farsi una foto con il rapper. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rapper pugliese Kid Yugi a Sky Stone

Kid Yugi torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la musica o i concerti, bensì per le sue parole.

Kid Yugi torna con il suo nuovo singolo Berserker, estratto dall’atteso album Anche gli eroi muoiono.

LA STIMA PER KID YUGI. CAPAREZZA PASSA DAL BSMT!

Il rapper pugliese Kid Yugi a Sky StonePartono con un grande nome gli instore dello Sky Stone & Songs in questo 2026. E’ infatti Kid Yugi protagonista ... lanazione.it

Kid Yugi, il paradosso del rapper che voleva essere nessunoMentre l'hip-hop insegue il consenso dell'algoritmo, il rapper tarantino rivendica il diritto all'anonimato, il funerale del personaggio. Nel suo terzo album Anche gli eroi muoiono, cita Gheddafi, G ... ilfoglio.it

Kid Yugi, centinaia di giovanissimi in fila per il rapper alla Feltrinelli x.com

OnePodcast. . Evviva la generazione Kid Yugi - Z+++. Massimo Coppola, nella quattordicesima puntata di “ventanni che non esco”, parla di questo ma anche dell’ICE che sbarca a Milano, di Giovanni Lindo Ferretti, di Kanye West e di cattiveria globale. Guard facebook