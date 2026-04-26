Allianz Milano – Valsa Group Modena 1-3 | Modena in finale senza affanno

Nel match valido per i playoff, il Valsa Group Modena ha battuto facilmente l'Allianz Milano con il punteggio di 3-1, conquistando così l'accesso alla finale per il quinto posto. La squadra emiliana ha vinto tre set contro uno, dimostrando una prestazione superiore e mantenendo il controllo dell'incontro dall'inizio alla fine. La partita si è conclusa con una vittoria senza grandi difficoltà per il team modenese.

Vittoria netta contro Milano e accesso alla finale playoff 5° posto raggiunti. Modena vince agilmentecedendo solo un set ai meneghini, offrendo nel complesso una prova convincente e di chiara superiorità.Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou al palleggio, Buchegger nel ruolo di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-0 | Palapanini si conferma fortinoI gialli di coach Giuliani confermano il momento positivo, specie fra le mura di casa, cogliendo un altro successo pieno contro Milano. Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-1 | Buona la prima in semifinaleModena Volley fa sua la prima gara della semifinale playoff quinto posto contro Milano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-1 | Buona la prima in semifinale; Allianz Milano combatte alla pari, ma è Modena a prendersi gara 1; Valsa Group Modena - Allianz Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; Valsa Group Modena-Allianz Milano (3-1), la diretta scritta del match. Allianz Milano-Modena, gara 2 all’Allianz Cloud per riaprire la serieAllianz Milano sfida Modena in gara 2 dei playoff 5° posto dopo il ko dell’andata. In palio la corsa verso l’Europa. milanosportiva.com Pallavolo SL PlayOff 5 posto – Modena batte Milano per 3-1, in una gara di andata molto combattutaLa Valsa Group Modena batte l'Allianz Milano in una equilibrata e combattuta gara 1 delle semifinali dai play off per il quinto posto. Davanti ai quasi 3000 spettatori del PalaPanini si è visto un bel ... ivolleymagazine.it GAME DAY - SEMIFINALE | Play Off 5° Posto Allianz Milano Valsa Group Modena Domenica 26 aprile – 17:00 Allianz Cloud Diretta DAZN e VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #SuperLega x.com Allianz Milano, dentro o fuori con Modena: al Cloud gara 2 per restare in corsa Europa Le parole di Gabriele Di Martino alla vigilia del Match " Domenica affronteremo ancora la Valsa Group Modena, una squadra che conosciamo bene e che già nella s - facebook.com facebook