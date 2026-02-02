Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-0 | Palapanini si conferma fortino
Domani sera Modena conferma il suo ottimo momento battendo 3-0 Milano davanti al suo pubblico. La squadra di coach Giuliani si mostra compatta e determinata, vincendo senza troppi problemi e mantenendo saldo il suo ruolo di protagonista nel campionato.
I gialli di coach Giuliani confermano il momento positivo, specie fra le mura di casa, cogliendo un altro successo pieno contro Milano. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Milano risponde con Cachopa al palleggio, Reggers opposto, Recine-Ichino martelli, Di Martino-Caneschi centrali con Catania libero. I padroni di casa iniziano bene, parallela vincente di Davyskiba per il 7-4 e timeout Piazza. I gialloblù spingono forte, due ace consecutivi di Porro e 14-8 con altro timeout Piazza.🔗 Leggi su Modenatoday.it
