Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-1 | Buona la prima in semifinale

Nel primo incontro della semifinale playoff per il quinto posto, Modena ha battuto Milano con il punteggio di 3-1. La squadra emiliana ha iniziato bene, schierando Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale, con Bento e Porro in banda, Sanguinetti e Mati al centro, e Perry come libero. La partita si è svolta in un palazzetto pieno di tifosi, con Modena che ha conquistato il primo punto della serie.

Modena Volley fa sua la prima gara della semifinale playoff quinto posto contro Milano. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Bento-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Milano risponde con Kreling al palleggio, Reggers.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-0 | Palapanini si conferma fortinoI gialli di coach Giuliani confermano il momento positivo, specie fra le mura di casa, cogliendo un altro successo pieno contro Milano. Valsa Group, arriva Milano. Semifinale per l’EuropaSi torna in pista, dopo una settimana e mezzo di pausa che è certamente servita ad allenarsi e a mantenere la forma, ma nella quale ha preso il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Allianz Milano, caccia alla finale 5° posto: sfida a Modena tra storia recente e record personali; Allianz in Modena next 19th april; Il calendario della semifinale playoff quinto posto: domenica 19 aprile alle ore 18 al PalaPanini gara 1 contro Milano; Play Off 5° posto: al via le semifinali. Pallavolo SL PlayOff 5 posto – Modena batte Milano per 3-1, in una gara di andata molto combattutaLa Valsa Group Modena batte l’Allianz Milano in una equilibrata e combattuta gara 1 delle semifinali dai play off per il quinto posto. Davanti ai quasi 3000 spettatori del PalaPanini si è visto un bel ... ivolleymagazine.it Allianz Milano sfida Modena: semifinale decisiva per la Challenge CupAllianz Milano affronta Valsa Group Modena in semifinale playoff: in palio la finale e l’accesso alla Challenge Cup in una sfida decisiva. milanosportiva.com Lega Pallavolo Serie A. . #SuperLega #credembanca Valsa Group Modena vs. Allianz Milano - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights SuperLega Credem Banca 2025/2026 facebook GAME DAY - SEMIFINALE | Play Off 5° Posto Valsa Group Modena Allianz Milano Domenica 19 aprile – 18:00 PalaPanini, Modena Diretta su VBTV #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #SuperLega x.com