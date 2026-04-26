Il Midwest si trova in allerta per il rischio di tornado di grado EF3, con possibili eventi anche di EF2, tra gli stati di Illinois, Iowa e Missouri il 27 aprile 2026. Lo Storm Prediction Center ha attivato il protocollo CIG2, predisposto per monitorare e gestire eventuali fenomeni meteorologici di portata distruttiva. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità si preparano a intervenire in caso di emergenza.

? Cosa sapere Rischio tornado EF2 e EF3 tra Illinois, Iowa e Missouri il 27 aprile 2026.. Lo Storm Prediction Center attiva il protocollo CIG2 per potenziali fenomeni distruttivi.. Il Midwest statunitense affronta una minaccia meteorologica imminente con il rischio di tornado tra intensità EF2 e EF3 che colpiranno l’Illinois, l’Iowa e il Missouri settentrionale nella giornata di domani, 27 aprile 2026. Le previsioni indicano un ambiente atmosferico estremamente instabile, dove la possibilità di supercelle mature potrebbe generare fenomeni distruttivi. Gli esperti monitorano con particolare attenzione lo spostamento verso sud degli elementi volatili superficiali, un movimento causato dall’attività temporalesca registrata nel giorno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta Midwest: rischio tornado EF3, il Midwest sotto la minaccia

This Storm Just UNLOCKED A SECOND THREAT — Tornado Risk SURGING

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