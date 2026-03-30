Una vasta configurazione meteorologica si sta sviluppando sopra le grandi pianure del Midwest statunitense, portando con sé un rischio elevato di tornado e grandine di grandi dimensioni. Le previsioni indicano che le aree interessate includono Missouri, Illinois e Indiana, dove sono stati segnalati condizioni atmosferiche favorevoli alla formazione di supercelle e tempeste violente. Le autorità monitorano attentamente la situazione e invitano alla prudenza.

Una vasta configurazione meteorologica sta prendendo forma sopra le grandi pianure del Midwest americano, generando un rischio elevato di tornado e grandine gigante. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha lanciato l’allerta massima per milioni di cittadini mentre masse d’aria calda dal Golfo del Messico scontrano fronti freddi canadesi. La dinamica atmosferica attuale presenta una violenza superiore alla media storica, con supercelle che minacciano Missouri, Illinois e Indiana. I parametri di energia potenziale convettiva disponibile hanno raggiunto livelli estremamente elevati, creando le condizioni perfette per la formazione di sistemi temporaleschi rotanti e distruttivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Midwest USA: supercelle e tornado minacciano Missouri, Illinois e Indiana

Articoli correlati

Usa, tornado tra Illinois e Indiana: case distrutte e alberi abbattutiViolente tempeste hanno colpito alcune zone dell’Illinois e dell’Indiana, provocando diversi tornado che hanno distrutto abitazioni, abbattuto alberi...

Usa, tempesta di neve nel Midwest: disagi ai trasporti e cittadini senza corrente elettricaUna violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel Midwest orientale degli Stati Uniti.

Usa, la tempesta in Oklahoma potrebbe trasformarsi in tornadoUna potente tempesta in Oklahoma è oggetto di indagine come possibile tornado, mentre milioni di americani sono minacciati da condizioni...

Intense tornadoes slam Midwest as dangerous storm system threatens millions