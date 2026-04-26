Nelle ore che precedono il match tra Milan e Juventus, l’allenatore dei rossoneri ha commentato la situazione di Pulisic, consigliandogli di mantenere la calma. Ha anche parlato delle dinamiche del calcio, senza entrare in dettagli specifici, e si è concentrato sul momento della squadra in vista della partita di questa sera. La sfida è attesa con attenzione, con i due allenatori pronti a scendere in campo.

In vista della partita di questa sera tra Milan e Juventus, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'DAZN'. Sul ritrovare la Juventus e Spalletti: "Per me è sempre una partita particolare. Ho passato 15 anni di carriera da allenatore tra Milano e Torino. Sono legatissimo ad entrambe le società, è una partita particolare. Per quanto riguarda Spalletti: la Juventus ha fatto un salto in avanti importanti con lui". Cosa darebbe del suo ciclo alla Juventus al suo Milan? "Sono anni diversi, squadre diverse. Non dobbiamo sempre fare il confronto con i giocatori del passato. Dobbiamo scegliere i giocatori di ora, che ci possano dare una mano per vincere".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri verso Milan-Juventus: “Pulisic deve stare tranquillo. Le cose nel calcio …”

Notizie correlate

Leggi anche: Locatelli consiglia Cambiaso: «Deve stare tranquillo. E’ uno che ascolta, deve migliorare su alcune cose»

Verso Lazio-Milan, Allegri sul rendimento di Pulisic: “Un attaccante deve fare gol”Manca sempre meno a Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, in programma domani sera (15 marzo) alle 20:45.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: AC Milan-Juventus, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Massimiliano Allegri; Allegri vs Spalletti è per la Champions, ma in futuro serve un'anti-Inter; Milan, Allegri: Con la Juve partita importante: sia noi che loro ci giochiamo un posto nelle prime quattro; Allegri: Milan-Juve, Spalletti e il calcio imprevedibile. Su mercato e futuro...

Milan-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tvLa 34^ giornata di Serie A prosegue oggi con il big match delle 20.45 tra Milan e Juventus. Scopriamo insieme le probabili formazioni di Milan-Juventus con le possibili scelte dei tecnici Massimiliano ... fantacalcio.it

Verso Milan-Juve, Allegri spiazza: la mossa tatticaEstupinan titolare in Milan-Juve: Allegri rilancia l'esterno sinistro al posto di Bartesaghi, reduce da prestazioni deludenti. Secondo Sky Sport, il ... spaziomilan.it

È il giorno di Milan-Juventus! Una sfida che sa di storia. E che può essere pesantissima in ottica Champions! Come finisce stasera a San Siro - facebook.com facebook

#Milan- #Juventus, le probabili formazioni x.com