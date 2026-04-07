Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli al 'Maradona', l’allenatore del Milan ha commentato la partita nel post-gara, sottolineando la necessità di ottenere quattro vittorie per raggiungere gli obiettivi stagionali. Ha anche parlato del modulo 4-3-3, affermando che la sua applicazione dipende da un fattore specifico. La partita si è conclusa con un gol di Matteo Politano nel finale.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 per i padroni di casa per via di un gol di Matteo Politano al 79'. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta senza gol per il Diavolo in campionato, dopo quella dello stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio: un evento che non si verificava da gennaio-febbraio 2023. Era da febbraio 2025, invece, che i rossoneri non perdevano - in assoluto - due gare di fila in trasferta in Serie A. Allegri, dopo Napoli-Milan, ha analizzato così la gara. «Abbiamo perso per un episodio, non possiamo dire che ci saremmo accontentati del pareggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri nel post-partita di Napoli-Milan: “Servono 4 vittorie. Il 4-3-3? Dipende da un fattore”

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Temi più discussi: Allegri dopo Napoli-Milan: Scudetto? Credo che ormai abbiamo dato; Allegri: Milan, lo scudetto è andato, Nkunku deve fare gol. E per la prima volta apre al tridente; Allegri dopo il ko di Napoli: Dobbiamo stare calmi, ci sono ancora vittorie da fare; Allegri dopo Napoli-Milan: Il terzo posto? Per la corsa Scudetto abbiamo dato, siamo dentro al nostro obiettivo.

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