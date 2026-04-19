Dopo la partita tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A, l’allenatore del team rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Milan TV’. La squadra milanese sta affrontando le ultime sfide di campionato con l’obiettivo di qualificarsi in Champions League, obiettivo che per loro sarebbe considerato molto significativo. Allegri ha commentato la prestazione della squadra e le speranze di ottenere un risultato utile nelle prossime partite.

Al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, ha parlato a 'Milan TV' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Oggi era una delle partite più importanti della stagione. Quando vieni da due sconfitte, di cui in casa, ha un po' più di paura di non centrare l'obiettivo. I ragazzi sono stati bravi a stare dentro la partita, a segnare al momento giusto. Abbiamo difeso bene, potevamo fare meglio, ma a Verona sono sempre partite molto complicate. L'importante era portare a casa il risultato che ci mette in una buona posizione di classifica".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri nel post-partita di Verona: “Per noi tornare in Champions sarebbe straordinario”

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