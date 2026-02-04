Milan Allegri post Bologna | Oggi c’era da fare una partita serissima Dietro si sono avvicinate

Massimiliano Allegri analizza la sconfitta del Milan a Bologna. L’allenatore rossonero dice che la squadra doveva fare una partita più seria e sottolinea che dietro si sono avvicinate. Alla fine della partita, Allegri ha parlato a 'DAZN' e ha spiegato cosa non è andato come previsto. La squadra ora deve lavorare per migliorare e ripartire subito.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Abbiamo giocatori di ottima qualità. Oggi c’era da fare una partita serissima perché la dietro si sono avvicinati tanto. I ragazzi sono stati bravissimi sia in fase difensiva che offensiva. Potevamo fare e dovevamo fare meglio nella gestione della palla. Servono più giocate precise ma abbiamo giocato moto bene nelle diagonali. Nkunku e Loftus hanno fatto molto bene e hanno agevolato il tutto“. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo la vittoria del Milan contro il Verona, Allegri ha analizzato la prestazione dei rossoneri nel post partita, evidenziando aspetti migliorabili e condividendo le sue considerazioni sulla corsa allo Scudetto.

Dopo la sfida della 15^ giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha analizzato la partita, evidenziando le aree in cui la squadra ha incontrato difficoltà e ciò che deve migliorare.

Il Milan non perde il passo: 3-0 contro il Bologna. Una prestazione convincente dei rossoneri al Dall'Ara che permette alla squadra di Allegri di mantenere una distanza adeguata dall' Inter capolista.

Bologna-Milan va agli archivi con un dominio rossonero, che permette a Max Allegri di rimanere nella scia dell'Inter e di allungare sulla Roma

