L’allenatore del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Juventus. Ha commentato il contributo di Spalletti alla squadra bianconera, sottolineando come abbia portato un valore aggiunto. Inoltre, ha parlato di Pulisic e Leao, sostenendo che a entrambi manca ancora qualcosa per essere al massimo livello. La sfida tra le due squadre è prevista in un clima di attesa e analisi.

di Francesco Spagnolo Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida del suo Milan contro la Juventus. Ecco cosa ha detto il tecnico rossonero. Le dichiarazioni. A pochi minuti dalla sfida fra Milan e Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. LA SFIDA CONTRO LA JUVENTUS – « E’ sempre Milan-Juventus, sarà una bella partita. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, non prende gol da tre partite. Noi dovremo essere ordinati e concentrati e fare meglio tecnicamente ». PULISIC E LEAO – « Stanno bene, a entrambi manca solo il gol. Sono due giocatori che da un momento all’altro possono risolvere la partita ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri a Dazn: «Spalletti ha dato qualcosa in più alla Juve. Pulisic e Leao? A entrambi manca una cosa»

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