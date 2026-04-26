Un nuovo studio segnala un rallentamento del sistema di circolazione atlantica, noto come AMOC, causato dallo scioglimento dei ghiacci artici. Questo fenomeno potrebbe influenzare i modelli climatici in Europa, secondo le analisi scientifiche più recenti. La diminuzione della forza di questa corrente rappresenta un cambiamento importante nei processi naturali che regolano il clima globale.

? Cosa sapere Il sistema AMOC mostra un rallentamento significativo dovuto allo scioglimento dei ghiacci artici.. L'indebolimento della circolazione oceanica minaccia gli equilibri termici del Mediterraneo e dell'Italia.. L’indebolimento della circolazione oceanica nell’Atlantico minaccia di alterare i regimi termici europei, con potenziali impatti sulla variabilità climatica del Mediterraneo e dell’Italia. Il sistema AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) funge da motore termico globale, trasportando acque calde dai tropici verso il Nord Atlantico e riportando correnti fredde e dense in profondità. Questo meccanismo di redistribuzione del calore garantisce all’Europa temperature più miti rispetto a zone situate alla stessa latitudine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme clima: il rallentamento dell’Atlantico minaccia l’Europa

Notizie correlate

Leggi anche: Caffè a rischio: clima impazzito minaccia raccolti e prezzi, allarme per consumatori e agricoltori globali.

La ‘pompa di calore’ dell’Atlantico che scalda l’Europa è in crisi: cosa succede all’AMOCParigi, 18 aprile 2026 – Il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (AMOC) è il “termostato” del clima europeo.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Allarme Atlantico: la corrente che regola il clima globale verso un possibile collasso. Gli scienziati: scenario sempre più vicino; Clima, la corrente che scalda l'Europa verso il collasso: Entro il 2100 il rischio è superiore al 50%; Corrente atlantica, cresce l’allarme: rischio collasso entro il secolo; Clima, studio rivela che la corrente atlantica sta collassando, Betti (CNR): In Europa rischio siccità estreme.

Clima, la corrente che scalda l’Europa verso il collasso: «Entro il 2100 il rischio è superiore al 50%»L'allarme dei ricercatori: il continuo rallentamento del sistema di correnti, noto come AMOC, otrebbe segnare un punto di non ritorno entro il 2100 L'articolo Clima, la corrente che scalda l’Europa ve ... msn.com

La corrente dell’Atlantico rallenta: nuovo allarme dalla scienzaSecondo un recente studio, la circolazione oceanica atlantica sarebbe più vicina a una soglia critica di quanto stimato sinora, con possibili effetti pesanti su Europa, Americhe e Africa ... rsi.ch

Avellino. Carcere, personale allo stremo: nuovo allarme del sindacato SINAPPE Casa Circondariale di Avellino, il Si.N.A.P.Pe lancia l’allarme: “Situazione non più sostenibile”.Clima sempre più delicato presso la Casa Circondariale di Avellino, dove il sindaca - facebook.com facebook