La ‘pompa di calore’ dell’Atlantico che scalda l’Europa è in crisi | cosa succede all’AMOC

La circolazione atlantica chiamata AMOC, che regola le temperature in Europa, sta attraversando una fase di crisi. Questo sistema, fondamentale per il riscaldamento del continente, ha subito cambiamenti significativi che preoccupano gli esperti. La sua instabilità potrebbe influenzare il clima europeo nei prossimi anni, ma ancora non sono definiti i possibili scenari futuri. La questione riguarda direttamente le condizioni climatiche e ambientali di tutta la regione.

Parigi, 18 aprile 2026 – Il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica ( AMOC ) è il “termostato” del clima europeo. Noto anche come “conveyor belt” (nastro trasportatore), è composto da un insieme di correnti marine capaci di muovere 18 milioni di metri cubi al secondo, l’AMOC trasporta le acque calde dall’equatore all’Islanda e al nord dell’Atlantico, addolcendo le temperature della costa europea, soprattutto d’inverno. Da oltre vent’anni, gli scienziati sorvegliano i parametri di questo sistema di circolazione, preoccupati dalle conseguenze del suo rallentamento o, nel peggiore degli scenari, del suo collasso. L’impatto del cambiamento climatico sull’AMOC.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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