Caffè a rischio | clima impazzito minaccia raccolti e prezzi allarme per consumatori e agricoltori globali
Il clima impazzito ha colpito i raccolti di caffè, causando un aumento dei prezzi e mettendo in allarme sia i consumatori che gli agricoltori di tutto il mondo. Le temperature più alte e le piogge irregolari hanno ridotto la produzione nelle principali zone di coltivazione, come il Centro America e il Sud America. Nei mercati internazionali, il costo delle piantagioni di caffè è salito del 20% in sei mesi, e questa crescita si riflette già nelle tazzine dei clienti.
Caffè: l'Aumento dei Prezzi, un Clima che Cambia e un Rischio per i Consumatori. La tazzina di caffè potrebbe presto diventare un lusso per molti. L'aumento delle temperature globali, conseguenza del cambiamento climatico, sta mettendo a dura prova le coltivazioni di caffè in Brasile, Vietnam, Colombia, Etiopia e Indonesia, con un impatto diretto sui prezzi al consumo e sulle economie dei paesi produttori. L'allarme, lanciato da analisi di Climate Central, evidenzia una crisi in atto che richiede interventi urgenti e strategie a lungo termine. Un Clima Ostile alle Piante di Caffè. Le piante di caffè sono particolarmente sensibili alle variazioni climatiche.
Gennaio 2026: clima impazzito tra temperature record globali e ritorno del freddo intenso in Europa e Siberia.A gennaio 2026, il clima si è agitato a causa di temperature estreme che hanno rotto record in tutto il mondo, mentre in Europa e Siberia sono tornate ondate di gelo intenso.
Vino, caffè e cioccolato a rischio: il clima non risparmia nemmeno il nostro comfort foodLe colture come l'uva da vino, il caffè e il cacao non sono semplici prodotti alimentari; sono pilastri economici e culturali in molte regioni del mondo. Tuttavia, i cambiamenti climatici—con ...
Il caffè riduce il rischio di demenza: quante tazzine bere al giornoSecondo una ricerca pluridecennale, il consumo moderato di caffè e tè con caffeina potrebbe contribuire al mantenimento delle funzioni cognitive. Ma cosa si intende per consumo moderato?
Uno studio pubblicato sulla rivista JAMA ha concluso che bere da due a tre tazze quotidiane di caffè con caffeina potrebbe ridurre fino al 18% il rischio di sviluppare demenza. La ricerca ha seguito più di 130.000 adulti per oltre quattro decenni e ha rilevato un'
Il consumo moderato di caffè o tè con caffeina è associato a una riduzione del rischio di demenza e a modesti miglioramenti delle capacità cognitive. Studio osservazionale ma lo riporto perché 1) amo il caffè e 2) non parliamo di bevande alcoliche contenenti