Caffè a rischio | clima impazzito minaccia raccolti e prezzi allarme per consumatori e agricoltori globali

Il clima impazzito ha colpito i raccolti di caffè, causando un aumento dei prezzi e mettendo in allarme sia i consumatori che gli agricoltori di tutto il mondo. Le temperature più alte e le piogge irregolari hanno ridotto la produzione nelle principali zone di coltivazione, come il Centro America e il Sud America. Nei mercati internazionali, il costo delle piantagioni di caffè è salito del 20% in sei mesi, e questa crescita si riflette già nelle tazzine dei clienti.

Caffè: l'Aumento dei Prezzi, un Clima che Cambia e un Rischio per i Consumatori. La tazzina di caffè potrebbe presto diventare un lusso per molti. L'aumento delle temperature globali, conseguenza del cambiamento climatico, sta mettendo a dura prova le coltivazioni di caffè in Brasile, Vietnam, Colombia, Etiopia e Indonesia, con un impatto diretto sui prezzi al consumo e sulle economie dei paesi produttori. L'allarme, lanciato da analisi di Climate Central, evidenzia una crisi in atto che richiede interventi urgenti e strategie a lungo termine. Un Clima Ostile alle Piante di Caffè. Le piante di caffè sono particolarmente sensibili alle variazioni climatiche.

Gennaio 2026: clima impazzito tra temperature record globali e ritorno del freddo intenso in Europa e Siberia.A gennaio 2026, il clima si è agitato a causa di temperature estreme che hanno rotto record in tutto il mondo, mentre in Europa e Siberia sono tornate ondate di gelo intenso.

Bollette, allarme aumento PUN: tensioni globali e gas spingono i prezzi dell’energia verso l’alto nel 2026.Il prezzo dell’energia elettrica in Italia continua a salire, e le bollette di famiglie e imprese si fanno più salate.

