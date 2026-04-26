Alla scoperta di Mascienda Guadalupe la prima masseria messicana d' Italia

Jennifer Andreu ha aperto in Italia una masseria ispirata allo stile messicano, chiamata Mascienda Guadalupe. Si tratta della prima masseria di questo tipo nel paese, costruita con elementi di design provenienti dal Messico. La struttura combina influenze culturali e architettoniche, offrendo un esempio di integrazione tra tradizione e innovazione. La masseria si trova in una regione italiana e si distingue per il suo stile unico e le sue caratteristiche specifiche.

In questa storia c’è anche un altro grande classico italiano, meno romantico e trascendente. «Per trasformare la vecchia masseria ci sono voluti quattro anni. Tanto, troppo tempo», dice Jennifer. È seduta su un divano di pelle rivestito con tessuti di Oaxaca. Parla gesticolando: in una mano stringe uno stecchino che inforca una mozzarellina, nell’altra un calice di rosé pugliese. Il succo del discorso - articolato un po’ in inglese, un po’ in italiano - è che dal momento in cui è avvenuta l’epifania ostunese c’è stata una trinità di problemi da affrontare: la burocrazia, la carenza di manodopera e la mentalità. Sul primo fronte, nulla di nuovo sotto il sole: permessi, vincoli, iter in grado di ingolfare anche i migliori propositi.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alla scoperta di Mascienda Guadalupe, la prima masseria messicana d'Italia Notizie correlate Col cibo promuove la vera cultura messicana: il bergamasco Nicholas Teani invitato dall’ambasciatore in ItaliaTitolare de “El Boss del Taco” in via Borgo Palazzo a Bergamo è stato contattato da Genaro Lozano e selezionato tra chi ogni giorno contribuisce a... Stallo alla messicana sul candidato del campo progressista: incontro decisivo a MesagneMESAGNE - Lo stallo creato nei giorni scorsi per la scelta del candidato sindaco del campo progressista a Mesagne potrebbe essere snodato nelle...