Col cibo promuove la vera cultura messicana | il bergamasco Nicholas Teani invitato dall’ambasciatore in Italia

Nicholas Teani, proprietario del ristorante “El Boss del Taco” a Bergamo, si è presentato questa mattina all’ambasciata del Messico a Roma. È stato invitato dall’ambasciatore Genaro Lozano per parlare di cibo e cultura messicana. Teani ha portato a Roma un pezzo di Bergamo, ma anche un po’ di Messico, condividendo la passione per la cucina e le tradizioni del paese latinoamericano.

C'era anche Nicholas Teani, titolare del locale "El Boss del Taco" di via Borgo Palazzo a Bergamo, tra gli imprenditori di ogni settore che nella mattinata di lunedì 2 febbraio si sono presentanti all'ambasciata del Messico di Roma su invito dell'ambasciatore in persona, Genaro Lozano. Obiettivo: conoscere coloro che con la loro attività contribuiscono ogni giorno a diffondere la cultura messicana e offrire un supporto concreto per eventuali difficoltà che possono incontrare nello svolgimento della propria professione. Quarant'anni, dalminese di Sforzatica Santa Maria, da 20 anni nel mondo della ristorazione, Teani dal 2020 ha deciso di mettersi in proprio dopo aver lavorato come cuoco in molti ristoranti della provincia: "In piena pandemia, non un periodo semplicissimo – ricorda – Abbiamo trovato il locale a marzo, ma nemmeno il tempo di metterci in pista e hanno chiuso tutto causa Covid.

