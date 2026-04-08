Stallo alla messicana sul candidato del campo progressista | incontro decisivo a Mesagne
A Mesagne si prepara un incontro cruciale che potrebbe portare a una decisione sulla candidatura del campo progressista alle prossime elezioni comunali. Nei giorni scorsi si è verificato un blocco nella scelta del candidato sindaco, ma nelle prossime ore si attendono sviluppi che potrebbero chiarire la situazione. La discussione si svolge in un momento di incertezza, con le parti coinvolte che cercano una soluzione condivisa.
MESAGNE - Lo stallo creato nei giorni scorsi per la scelta del candidato sindaco del campo progressista a Mesagne potrebbe essere snodato nelle prossime ore. Questa sera, mercoledì 8 aprile, alle 19, si terrà un incontro della coalizione con Pd, M5s, Avs e i civici, per trovare una quadra e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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