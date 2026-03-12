Legumi del futuro resistenti alla siccità | la sfida della ricerca parte da Udine

In un laboratorio di Udine, ricercatori lavorano alla creazione di nuove varietà di legumi resistenti alla siccità. Questi legumi, ricchi di proteine, sono pensati per essere utilizzati nella produzione di farine sostenibili. La ricerca si concentra su piante in grado di adattarsi a condizioni climatiche avverse, puntando a soluzioni innovative per l’agricoltura del futuro.

Nuove varietà di legumi capaci di resistere alla siccità, ricche di proteine e adatte alla produzione di farine sostenibili. La ricerca per svilupparle parte da Udine. L’Università di Udine coordina infatti “Water Pearl”, un progetto nazionale dedicato allo sviluppo di nuove colture di fava e pisello giallo resilienti allo stress idrico e ad alto valore nutrizionale. L’iniziativa è finanziata con 458 mila euro per quattro anni dal programma Ager – Agroalimentare e ricerca, sostenuto da dieci fondazioni di origine bancaria, tra cui la Fondazione Friuli. Il progetto è uno dei tre selezionati a livello nazionale dal bando dedicato alle innovazioni per rafforzare le filiere delle leguminose e promuovere sistemi alimentari sempre più sostenibili. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

