Omaggio danzante al GF VIP | Alessandra Mussolini non sarà come la zia ma è una forza della natura

Durante l’ultima puntata del GF VIP 2026, Alessandra Mussolini ha partecipato a una performance danzante insieme a Raimondo Todaro, interpretando “Mambo italiano” in omaggio a Sophia Loren. L’ex politica si è mostrata in grande forma, dimostrando di avere ancora una buona presenza sul palco. La sua esibizione è stata molto commentata tra i presenti, consolidando il suo ruolo di protagonista in questa edizione dello show.

Alessandra Mussolini grande protagonista dell’edizione 2026 del GF VIP. Anche nella settima puntata, in coppia con Raimondo Todaro, l’ex politica ha dato sfoggio delle sue doti da donna di spettacolo, omaggiando SophiaLoren in “Mambo italiano”. Dinamica, coinvolgente, preparata nei passi di danza con cui d’altronde ha familiarizzato a Ballando con le stelle, esperienza televisiva da cui proviene lo stesso Todaro, Alessandra mostra di essere una forza della natura, anche se zia Sofia non si batte in termini di iconicitá seduttiva perfino nel ballo. La coreografia messa a punto al GF arriva come ulteriore cornice alla narrazione della storia familiare della Mussolini. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Omaggio danzante al GF VIP: Alessandra Mussolini non sarà come la zia ma è una forza della natura “Mamma sei una forza della natura”: Alessandra Mussolini in lacrime al GF VipLei, il vero jolly di questa edizione del reality, non riesce a trattenere l’emozione. Leggi anche: GFVIP 2026, Alessandra Mussolini riabbraccia la figlia Clarissa: "Mamma sei una forza della natura" Argomenti più discussi: Grande Fratello Vip, eliminata Ibiza Altea, Raimondo Todaro protagonista: il racconto della settima puntata; L'omaggio a Sophia Loren di Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro. Lucia Ilardo avverte Alessandra Mussolini: Non farti fott*re da Francesca| Duro attacco al GF Vip: È falsaLucia Ilardo accusa Francesca Manzini e avverte l'amica Alessandra Mussolini: cos'è successo dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2026 ... ilsussidiario.net Selvaggia Lucarelli asfalta Alessandra Mussolini al GF Vip: Provocatrice, alzi i toni| Semini zizzaniaSelvaggia Lucarelli asfalta Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026: Provocatrice, alzi i toni e semini zizzania ... ilsussidiario.net Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai ai ferri corti e le due lo hanno dimostrato anche in diretta tv. Le due hanno avuto un acceso botta e risposta durante la puntata di ieri del GF, cosa è successo - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini ricorda la madre: "Piangeva da sola" #grandefratellovip x.com