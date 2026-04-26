Alla guida ubriachi o drogati raffica di multe e denunce in Alto Tevere

Durante un servizio straordinario nella zona dell’Alto Tevere, i Carabinieri di Città di Castello hanno controllato numerosi automobilisti. Sono state elevate multe e presentate denunce a carico di persone trovate ubriache o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti alla guida. Le operazioni si sono concentrate anche sulle aree più vulnerabili ai furti in abitazione e ai reati di criminalità diffusa, in particolare nei comuni di Umbertide e Città di Castello.

I militari della Compagnia Carabinieri di Città di Castello hanno svolto un servizio straordinario nei comuni di Umbertide e Città di Castello, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio di furti in abitazione e ai fenomeni di criminalità diffusa.L’attività ha consentito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Ubriachi alla guida o attaccati al cellulare, multe e patenti ritirate in Alto TevereI Carabinieri di Città di Castello hanno effettuato un vasto servizio di controllo nel territorio comunale di Città di Castello, San Giustino e... Fermano: 4 denunce, drogati e falsi documenti. Multe a 12.000 euroQuattro denunce per guida in stato di alterazione o con documenti falsi hanno segnato le strade del Fermano nelle ultime ore.