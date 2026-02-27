Ubriachi alla guida o attaccati al cellulare multe e patenti ritirate in Alto Tevere

Durante un controllo nel territorio dell’Alto Tevere, i Carabinieri hanno fermato diversi conducenti intenti a guidare sotto l’effetto di alcol o distratti dall’uso del cellulare. Sono state elevate numerose sanzioni e sono stati ritirati numerosi documenti di guida. L’operazione si è concentrata su alcune zone considerate più a rischio per reati e incidenti.

