Fermano | 4 denunce drogati e falsi documenti Multe a 12.000 euro

Nelle ultime ore nel Fermano sono state emesse quattro denunce per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o con documenti falsificati. Contestualmente, sono state elevate multe per un totale di 12.000 euro. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, concentrandosi sui veicoli e sulla verifica della validità dei documenti presentati dagli automobilisti.

Quattro denunce per guida in stato di alterazione o con documenti falsi hanno segnato le strade del Fermano nelle ultime ore. Tra Porto Sant’Elpidio e Smerillo, i Carabinieri hanno smascherato un giovane sotto l’effetto di cannabinoidi dopo un incidente, uno straniero con patente contraffatta, due automobilisti ubriachi coinvolti in sinistri e privi di assicurazione. Le sanzioni previste includono arresti fino a due anni, multe salite fino a dodicimila euro e la confisca dei veicoli. La sicurezza stradale nel territorio marchigiano non è mai data per scontata, richiedendo una vigilanza costante da parte delle forze dell’ordine. I controlli... 🔗 Leggi su Ameve.eu

