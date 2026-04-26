Il film Alla Festa della Rivoluzione, diretto da Armando Catinari e ispirato al libro di Claudia Salaris, ha suscitato critiche per la mancanza di un vero spirito rivoluzionario nel suo racconto. La pellicola, ambientata nel contesto storico di Fiume, non riesce a trasmettere con chiarezza gli elementi chiave di quel periodo. La narrazione appare debole e poco coinvolgente, lasciando molti spettatori insoddisfatti.

Il film Alla Festa della Rivoluzione, diretto da Armando Catinari e liberamente ispirato all’omonimo libro di Claudia Salaris, si presenta sin da subito come un’occasione mancata. Più che reinterpretare l’esperienza fiumana, l’opera sembra utilizzarla come semplice serbatoio di suggestioni, svuotandola però della sua reale portata storica e politica. Il lavoro di Salaris aveva il merito di restituire tutta la natura contraddittoria e stratificata della Impresa di Fiume, mostrando come essa fosse un vero punto di convergenza di pulsioni rivoluzionarie provenienti dagli ambiti più disparati. A Fiume convivevano esperienze libertarie e tensioni...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Alla Festa della Rivoluzione” senza spirito rivoluzionario: cosa non convince del film su Fiume

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