Alla festa della rivoluzione al Visionario l' anteprima del film di Arnaldo Catinari

Mercoledì 15 aprile alle ore 19 si terrà l’anteprima regionale del film di Arnaldo Catinari alla festa della rivoluzione. La pellicola tratta di intrighi politici, amori impossibili e vendette private ambientati durante una rivoluzione guidata da D’Annunzio. La proiezione si svolgerà al Visionario, un cinema della regione che ospita l’evento. La presentazione fa parte di una manifestazione dedicata alla storia rivoluzionaria e ai suoi protagonisti.

Alla festa della rivoluzione, il film di Arnaldo Catinari su intrighi politici, amori impossibili e vendette private sullo sfondo della rivoluzione visionaria guidata da D'Annunzio, arriva in regione!Il film sarà presentato in anteprima regionale mercoledì 15 aprile alle ore 19.00 e 19.30 al.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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