Alla festa della rivoluzione a Cinemazero l' anteprima del film di Arnaldo Catinari

Mercoledì 15 aprile alle 19, presso Cinemazero, si terrà l'anteprima regionale del nuovo film di Arnaldo Catinari. La pellicola, ambientata nel periodo della rivoluzione guidata da D’Annunzio, affronta temi come intrighi politici, amori impossibili e vendette private. L’evento rappresenta l’occasione di vedere per la prima volta in regione questa produzione, che mette in scena un’epoca di grande fermento storico.

Alla festa della rivoluzione, il film di Arnaldo Catinari su intrighi politici, amori impossibili e vendette private sullo sfondo della rivoluzione visionaria guidata da D'Annunzio, arriva in regione!Il film sarà presentato in anteprima regionale mercoledì 15 aprile alle ore 19.00 e 19.30 al.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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