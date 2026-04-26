Alla cena dei corrispondenti anche Erika Kirk in lacrime

Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Erika Kirk, vedova di Charlie Kirk, ha partecipato all’evento. Charlie Kirk è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco durante un comizio lo scorso settembre. Erika Kirk si è presentata in lacrime all’appuntamento, senza ulteriori dettagli pubblicamente divulgati. La presenza della vedova ha attirato l’attenzione dei presenti, ma non sono stati riferiti commenti o dichiarazioni ufficiali.

Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca era presente anche Erika Kirk, la vedova di Charlie Kirk, ucciso con un colpo di arma da fuoco durante un comizio lo scorso settembre. Erika Kirk è stata vista piangere poco dopo gli spari e l'evacuazione di Trump.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla cena dei corrispondenti anche Erika Kirk in lacrime Notizie correlate Trump e Melania alla cena dei corrispondenti della Casa BiancaDonald Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca insieme alle First Lady Melania. Cena dei corrispondenti della Casa Bianca cancellata dopo gli spariLa cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stata cancellata dopo che un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alla cena dei corrispondenti anche Erika Kirk in lacrime; Alla cena dei corrispondenti anche Erika Kirk in lacrime; Alla cena dei corrispondenti anche Erika Kirk in lacrime; Erika Kirk, sconvolta, è uscita precipitosamente dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca dopo la sparatoria. Alla cena dei corrispondenti anche Erika Kirk in lacrimeAlla cena dei corrispondenti della Casa Bianca era presente anche Erika Kirk, la vedova di Charlie Kirk, ucciso con un colpo di arma da fuoco durante un comizio lo scorso settembre. Erika Kirk è stata ... ansa.it Cena dei corrispondenti della Casa Bianca cancellata dopo gli spari(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - La cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stata cancellata dopo che un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo ... altoadige.it