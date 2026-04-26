Alex Marquez vince il Gp di Spagna Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio

Durante il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGP, Alex Marquez ha concluso la gara al primo posto. Bezzecchi si è classificato secondo, mentre Di Giannantonio ha conquistato il terzo gradino del podio. La corsa si è disputata a Jerez de la Frontera, con vari piloti che si sono sfidati lungo il circuito spagnolo.

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini trionfa davanti all'Aprilia di Marco Bezzecchi, che si conferma leader del campionato. Sul podio sale anche il suo connazionale Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre al quarto posto chiude l'altra Aprilia Factory dello spagnolo Jorge Martin. Seguono le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez in quinta e sesta posizione, che precedono il francese Johann Zarco (Honda Lcr). Completano la top ten Enea Bastianini, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. Out entrambe le Ducati ufficiali.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Alex Marquez vince il Gp di Spagna, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio Notizie correlate Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata... MotoGp, Gp Spagna: Alex Marquez si prende il venerdì, seguono Di Giannantonio e BezzecchiSi chiude nel segno di Alex Marquez la sessione di prequalifica sul circuito di Jerez de la Frontera del Gran Premio di Spagna, quarto round del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alex Marquez è tornato: 'Io il primo che dovevo fare uno step'; MotoGp: Spagna; vince Alex Marquez, seconda l'Aprilia di Bezzecchi; MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia; MotoGP, Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche a Jerez: i 10 che vanno direttamente in Q2 nel GP Spagna. Alex Marquez vince il Gp di Spagna, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podioJEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota ... iltempo.it MotoGp: Spagna; vince Alex Marquez, seconda l'Aprilia di BezzecchiAlex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di ... ansa.it Alex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc Sul podio anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46: https://fanpa.ge/TUuRA - facebook.com facebook MotoGp: al Gran Premio di Spagna vince Alex Marquez, seconda l'Aprilia di Bezzecchi. Sul podio anche la Ducati V46 di Di Giannantonio #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com