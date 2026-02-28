team gresini per il top stagione numero trenta e alex ha la moto factory

Il team Gresini punta al top nella sua trentesima stagione, con Alex che corre sulla moto factory. Un pilota ha espresso il suo pensiero, ricordando Fausto e il percorso intrapreso, sottolineando che migliorare è possibile ma non semplice. La squadra si prepara a competere ai massimi livelli, con l’obiettivo di ottenere risultati importanti.

"Penso a Fausto, a quello che ha fatto lui e stiamo facendo noi, è un percorso inaspettato. Si può sempre migliorare, ma non sarà facile". Così Nadia Padovani, numero uno del team Gresini. Numero uno, come moglie e poi come manager vincente, nel nome di Fausto. Bella, intensa, a suo modo anche commovente (per l’emozione) la storia che racconterà in questo Mondiale il team di Nadia Gresini: con il 2026 infatti il team entra nell’anno numero trenta di attività (ed emozioni) nella classe regina del Motomondiale di quella squadra, di quel progetto, di quel sogno che Fausto battezzò nel lontano 1996. Quel 1996 che vide il nome di Gresini... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nuova grafica per la moto del Team Gresini: Marquez e Aldeguer scelgono un design audace per la stagione in arrivo.Il Team Gresini ha svelato ufficialmente la nuova livrea delle Ducati impiegate da Alex Marquez e Fermin Aldeguer per la stagione 2026 della MotoGP,...

Ducati GP26: Gresini Racing svela i progressi della moto per la nuova stagioneLa prestazione di alex marquez si è distinta nel time attack conclusivo, con un tempo di 1'56"402 che ha posto il casco numero 73 in vetta alla...

Gresini Racing MotoGPGresini Racing MotoGP 2025, i piloti della squadra di MotoGP, le caratteristiche tecniche, responsabile tecnico e team principale, la storia ... insella.it

Team Gresini, la storia in mostra: Rafforziamo il legame con la cittàUn viaggio nella storia delle due ruote, scandito da immagini, ricordi e passione. È quello che attende i visitatori di ‘Racing in Frame’, la mostra dedicata alla storia della Gresini Racing, dall’1 ... ilrestodelcarlino.it

Secondo Speedweek, Fermin Aldeguer avrebbe già firmato un rinnovo biennale con Ducati per le prossime due stagioni. Il pilota spagnolo classe 2005 rimarrebbe in un team clienti, presumibilmente in Gresini, la squadra che l'ha fatto debuttare in MotoGP. Al - facebook.com facebook